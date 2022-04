Sick schließt Rekordgeschäftsjahr ab

Der Sensorhersteller Sick mit Sitz in Waldkirch im Landkreis Emmendingen hat das vergangene Geschäftsjahr sehr erfolgreich abgeschlossen und verzeichnet trotz Pandemie gleich mehrere Rekorde. Umsatz, Auftragslage, Gewinn vor Steuern und Konzernergebnis waren im vergangenen Geschäftsjahr so hoch wie nie. Der Umsatz stieg um rund 16 Prozent auf fast zwei Milliarden Euro. Besonders in Asien und im Pazifik-Raum hat Sick hohe Marktanteile dazugewonnen. Rekord auch bei den Auftragseingängen: Diese erhöhten sich um 34 Prozent. Mit Blick auf das laufende Geschäftsjahr rechnet Sick mit wachsenden Umsätzen - trotz Inflation, höherer Energiekosten und unterbrochenen Lieferketten infolge des Krieges in der Ukraine. Der Sensorhersteller hat weltweit mehr als 11.000 Beschäftigte, mehr als die Hälfte arbeitet in Deutschland.