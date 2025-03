Sicherungsverwahrung für Ayleens Mörder angeordnet

per Mail teilen

Das Landgericht Gießen hat den Mörder der 14-jährigen Ayleen aus Gottenheim erneut verurteilt. Eine vorzeitige Haftentlassung wird dadurch sehr unwahrscheinlich.

Jan P. war im September 2023 wegen des Mordes an Ayleen aus Gottenheim (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) bereits zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt worden. Das Gericht stellte außerdem die besondere Schwere der Schuld fest. Jetzt kam in einem erneuten Prozess ein weiteres Urteil wegen Kindesmissbrauchs ohne Körperkontakt hinzu. P. hatte in einem Videotelefonat ein 13-jähriges Mädchen belästigt und von dieser auch Nacktfotos erhalten.

Das neue Urteil ermöglicht die Sicherungsverwahrung

In dem Prozess war es aus Sicht der Staatsanwaltschaft darum gegangen, die Voraussetzungen für die Sicherungsverwahrung wieder herzustellen, nachdem der Bundesgerichtshof diese wegen einer gesetzlichen Änderung des Strafrahmens für einen der Vorwürfe aufgehoben hatte.

Richter: Jan P. ist gefährlich

"Der Angeklagte ist infolge eines Hanges zu erheblichen Straftaten gefährlich", sagte der Vorsitzende Richter in seiner Urteilsbegründung. Er habe sein Verhalten verinnerlicht, kein intaktes Gerüst von Normen des Zusammenlebens, ihn interessiere nicht, wie sich andere fühlen, er folge nur seinen eigenen sexuellen Interessen.

Für den Kindesmissbrauch verurteilte das Gericht Jan P. zu zwei Jahren und drei Monaten Freiheitsstrafe, außerdem für ein Jahr und sechs Monate wegen der Beschaffung von kinderpornographischem Material. Es ordnete außerdem Sicherungsverwahrung an.

Sicherungsverwahrung bei lebenslang Verurteilten Solange eine lebenslange Freiheitsstrafe vollstreckt wird, spielt die Anordnung der Sicherungsverwahrung keine Rolle. Denn: Wird ein lebenslang Verurteilter weiterhin als gefährlich eingestuft, bleibt er in Haft. Dies ist zeitlich unbegrenzt.



Erst wenn er gutachterlich als nicht mehr gefährlich eingestuft wird, kann sowohl die lebenslange Strafe als auch die Sicherungsverwahrung zur Bewährung ausgesetzt werden.



Bei Sicherungsverwahrung besteht dann aber eine strengere Kontrolle: Neben der Bewährungsaufsicht greift die beim Landgericht angesiedelte Führungsaufsicht mit Möglichkeiten für schärfere Maßnahmen wie einer elektronische Fußfessel. Dies ist als Bewährungsauflage deutlich schwieriger anzuordnen.

Laut seiner Verteidiger will Jan P. das erneute Urteil anfechten.