Am 17. Mai ist das Finale des Eurovision Song Contest 2025 in Basel. Hunderttausende Menschen werden erwartet. Das birgt auch ein großes Sicherheitsrisiko. Wie sich Basel wappnet.

Zum Eurovision Song Contest (ESC) 2025 in Basel rechnen die Veranstalter mit bis zu einer halben Million Besucherinnen und Besuchern. Bei so vielen Menschen spielt das Thema Sicherheit eine große Rolle. Zu den möglichen Bedrohungen zählen nach Einschätzung der Sicherheitsbehörden Terror, Massenpaniken und Cyberangriffe.

ESC Basel: Mehr Polizei und Soldaten im Einsatz

Rund 1.300 Polizistinnen und Polizisten sollen deshalb im Einsatz sein. Dazu kommen rund 40 Soldaten mit Spezialwissen zu Gas, Gift und Strahlenbelastung. Laut Basels Sicherheitsdirektorin Stephanie Eymann wird es aber keine Armee-Präsenz in der Stadt geben. "Man wird etwas mehr Uniformen sehen mit verschiedenen Kantons-Logos, aber es ist nicht ein Abriegeln und ein Sicherheitsstaat plötzlich", sagt sie.

Digitale Überwachungstechnik spielt für die Sicherheit beim Eurovision Song Contest in Basel eine wichtige Rolle. SRF

Sicherheitskontrollen erhöhen Planungsaufwand

Dennoch: Kontrollen wie am Flughafen soll es bei allen ESC-Veranstaltungen geben. Wer an Veranstaltungsorten des ESC mitarbeitet, zum Beispiel im Bühnenbau, muss schon jetzt solche Sicherheitsschleusen passieren. Für die Produktionsfirmen steige damit der Planungsaufwand, sagt Damaris Reist, stellvertretende Produktionsleiterin des ESC. "Wir müssen viel, viel mehr vorausdenken, weil wir nicht einfach kurzfristig Personal oder Material reinholen können."

Fluchtwege, Brandschutz und Terrorabwehr - wenn es um die Sicherheit bei Großevents wie dem Eurovision Song Contest geht, müssen die Veranwortlichen viele Faktoren im Blick haben. Gleichzeitig soll das aber die Party-Stimmung nicht trüben. SRF

Auch die Weltpolitik trifft auf den ESC

Mit Teilnehmenden aus der Ukraine und aus Israel bleibt auch der ESC nicht unberührt von der Weltpolitik. "Wir berücksichtigen natürlich alle geopolitischen Fragen", sagt die Sicherheitsbeauftragte Aurore Chatard. Auch die Erfahrungen mit Demonstrationen beim ESC vergangenes Jahr in Schweden seien in die Planung eingeflossen. Basel will gewappnet sein und gibt für die Sicherheit beim Eurovision Song Contest knapp acht Millionen Franken aus.

Das Programm zum ESC in Basel startet am 10. Mai. Am 17. Mai ist das Finale in der St. Jakobshalle. Dazwischen gibt es jeden Tag im sogenannten "Eurovision Village" in der Messe Basel (Halle 1) Live-Konzerte, Public Viewings und Essens- und Getränkestände. Der Eintritt dazu ist frei. Am 13. und 15. Mai sind die Halbfinal-Shows des ESC. Beide werden, wie die Final-Show, live aus der Basler St. Jakobshalle übertragen. Wer dort in der Halle mit dabei sein will, braucht ein Ticket.

Über die Sicherheitsvorkehrungen beim ESC in Basel berichtete die Sendung "Dreiland Aktuell" am 26.04.2025 um 18 Uhr in SWR Aktuell Baden-Württemberg.