Drogen, Messer, Cybercrime: Polizei im Südwesten kontrolliert im großen Stil

Im Kampf gegen Drogen am Steuer, verbotene Messer im Park und Kriminalität im Internet: Mit 250 Beamten ist das Offenburger Polizeipräsidium zum Sicherheitstag ausgeschwärmt.

Zum achten Mal hat das Polizeipräsidium Offenburg am Dienstag beim länderübergreifenden Sicherheitstag mitgemacht. Mit viel Personal haben Beamtinnen und Beamte des Präsidiums Offenburg dabei mehr als 2000 Personen überprüft und knapp 1000 Fahrzeuge. Auch in Gaststätten und im Rotlichtmilieu waren Polizistinnen und Polizisten unterwegs. Außerdem hat die Kriminalpolizei versucht sogenanntem Cybertrading-Betrug mit Infos und Beratung vorzubeugen.

Illegale Geldspielautomaten beschlagnahmt

Um illegale Prostitution aufzudecken hat die Polizei insgesamt 26 Etablissements in ihrem Gebiet überprüft. Gegen fünf Menschen wurde dabei ein Strafverwahren eingeleitet. In Bars und Kneipen in Offenburg und Kehl sind unter anderem vier illegale Geldspielautomaten und acht Kilo Wasserpfeifentabak beschlagnahmt worden. Und an der Grenze nach Frankreich bei Schwanau: 200 Kilogramm Metall aus einem Kofferraum. Der Verdacht der Beamten war hier, dass es sich bei dem Blei und Kupfer um Diebesgut handeln könnte.

Insgesamt flogen beim Sicherheitstag 42 Straftaten auf, 110 Verkehrsordnungswidrigkeiten und 38 anderweitige Ordnungswidrigkeiten wurden erfasst. Die Kräfte des Polizeipräsidiums Offenburg hatten bei ihren Kontrollen Unterstützung aus anderen Präsidien sowie von Zoll, Bundespolizei, der französischen Gendarmerie Nationale und Mitarbeitenden der Landratsämter und Kommunen.

Drogentests im THW-Zelt

Eine Kontrollstation hatte das Präsidium auf einem Parkplatz an der B33 im Kinzigtal (Ortenaukreis) eingerichtet. Insbesondere Kleintransporter wurden hier überprüft. Fahrerinnen und Fahrer wurden teils auf Alkohol und andere Drogen überprüft. Zudem suchten die Polizisten das Gespräch mit ihnen, um auf Risiken hinzuweisen.

Wer in die Kontrolle kam, musste mit einigen Minuten Verzögerung rechnen. Manche Fahrer waren da genervt, andere zeigten Verständnis.

Auch Messerkriminalität im Fokus - Beispiel Heidelberg

Auch in Rastatt, Baden-Baden und Heidelberg patrouillierten Polizisten, um in Parkanlagen verbotene Messer zu finden. Die Heidelberger Kurfürstenanlage ist ein Brennpunkt für Diebstähle und Drogenkonsum. An Wochenenden herrscht dort ein Waffen- und Messerverbot. Am Sicherheitstag überprüften Polizisten alle Parkbesucher. Straftaten entdeckten sie jedoch nicht.

SWR-Reporter Danilo Quarta hat in SWR Aktuell Baden-Württemberg über den Sicherheitstag in Heidelberg berichtet:

Für die Polizei ist der Sicherheitstag enorm aufwändig. Die Beamten hoffen aber, damit die Zahl von Straftaten und Ordnungswidrigkeiten reduzieren zu können - auch im Internet.

Ein Schwerpunkt des diesjährigen Sicherheitstages war neben dem Verkehr auch das Thema Anlagebetrug (Cybertrading Fraud). Hierzu hatte die Kriminalpolizei ausschließlich am Dienstag eine Info-Hotline eingerichtet.

Anlagebetrug im Internet: Was ist Cybertrading Fraud? Beim sogenannten Cybertrading-Betrug werben Betrüger zum einen in professionell wirkenden Online-Anzeigen mit verlockend hohen Gewinnen und Renditen. Geben die gutgläubigen "Kunden" auf den professionell wirkenden Seiten der Betrüger ihre Kontaktdaten an, werden sie bereits nach kurzer Zeit von einem vermeintlichen Anlageberater, auch Broker genannt, kontaktiert. Diese angeblichen Berater wirken in der Regel hochprofessionell und verwenden teils Tage und Wochen darauf, ein Vertrauensverhältnis zu ihren "Kunden" aufzubauen. Sie locken am Telefon mit hohen Renditen, niedrigem Risiko, der Möglichkeit mit kleinen Beträgen einzusteigen und der ständig bestehenden Option jederzeit wieder auszusteigen. Oft liegt die Anfangsinvestition, die auf ein Bankkonto zu zahlen ist, zwischen 200 und 250 Euro. Quelle: Polizei Rheinland-Pfalz

Anlagebetrug richtet großen Schaden in BW an

Laut Polizeipräsidium Offenburg fallen nämlich immer mehr Menschen auf sogenannten Cybertrading-Betrug herein und verlieren dabei viel Geld. Laut Landeskriminalamt Baden-Württemberg lag der Schaden 2023 bei über 77 Millionen Euro.

Kriminalhauptkommissar Jan Haist vom Polizeipräsidium Offenburg erklärt, wie die Masche funktioniert.