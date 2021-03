Feuer zerstört Daten-Server in Straßburg

Zahlreiche Firmen und Behörden betroffen Feuer zerstört Daten-Server in Straßburg

Ein Großbrand in Datenzentren eines großen Internetdienstleisters in Straßburg hat Dienste zahlreicher Unternehmen gestört. Das Feuer war in der Nacht auf Mittwoch ausgebrochen.