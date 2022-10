Eine große Schwester aus Syrien

per Mail teilen

Sonja Berger aus Emmendingen wollte sich ehrenamtlich engagieren und hat die zehnjährige Ghazal als Patenkind aufgenommen. Jetzt ist sie aus der Familie nicht mehr wegzudenken.

Vor gut einem Jahr hatte Sonja Berger eine Idee. Sie wollte sich ehrenamtlich engagieren und mehr tun, damit Menschen hier in Deutschland ankommen und eine neue Heimat finden können. Sie wollte ein geflüchtete Kind im Alltag unterstützen, zu so einer Art Patin werden. Nur leider gab es in der Region kein solches Projekt. Durch Kontakte zur Flüchtlingssozialarbeiterin Zeyneb Othman wurde aus der Idee schließlich Wirklichkeit. Seit gut einem Jahr ist die zehnjährige Ghazal aus Syrien Teil der Familie Berger.

"Ich hatte das Gefühl, dass wir mehr haben als wir brauchen und etwas geben können. Das fügt sich bei uns gerade so ein in die Familie, in die Lebenssituation."

Manchmal, so Sonja Berger, nehme sie sich auch bewusst die Zeit, etwas alleine mit Ghazal zu unternehmen, das eher für Größere ist. SWR

Ein erfolgreiches Pilotprojekt

Das Konzept: Ghazal übernachtet ein bis zweimal im Monat bei der Familie. Zu Beginn war noch geplant, Ghazal auch bei den Hausaufgaben zu helfen. Aber das sei schon bald in den Hintergrund gerückt, so Sonja Berger, die als Lehrerin an einer Beruflichen Schule arbeitet. Die Patenschaft hat eine ganz eigene Dynamik entwickelt, gerade auch zwischen Sonja Bergers sechsjähriger Tochter Hanna und Ghazal. Die beiden sind Freundinnen, oder mehr noch: Ghazal ist für Hanna zu so etwas wie eine großen Schwester geworden.

In den Ferien verbringt Ghazal auch mal etwas mehr Zeit mit der Familie Berger - das freut die sechsjährige Hanna. SWR

Die Familie unternimmt viele Ausflüge mit Ghazal: ins Theater, Planetarium oder zum Ponyhof. Durch die Patenschaft lernt Ghazal Sprache und Kultur kennen - und fühlt sich zunehmend wohl in ihrer neuen Heimat. "Sie ist total gewachsen an diesen Treffen", erzählt Flüchtlingssozialarbeiterin Zeyneb Othman. "Als die Anfrage kam, war ich etwas überrumpelt, habe aber auch direkt gemerkt, dass das total gut passt." Übersetzungen seien schon bald nicht mehr notwendig gewesen.

Kultureller Austausch

"Ich denke so oft, ich würde das anderen Familien so wünschen, diesen ungezwungenen Kontakt zu einer anderen Kultur. Dass man einfach mal das Essen probiert und sich Sachen erklären lässt."

Hanna übernachtet auch oft bei Ghazal. Die beiden Familien sind befreundet und unterstützen sich gegenseitig. Ghazals Mutter Amira Alsheikh kocht oft für die Bergers, um die Familie zu entlasten. "Wenn ich zum Beispiel krank bin, würde Amira mich sofort ins Krankenhaus begleiten oder auf meine Kinder aufpassen", so Sonja Berger. "Und ich würde dasselbe für sie tun, das ist gar keine Frage."

Für Flüchtlingssozialarbeiterin Zeyneb Othman ist das Projekt ein Erfolg. Sie würde sich wünschen, das weitere solcher Patenschaften entstehen - zum Beispiel auch mit Geflüchteten aus der Ukraine.