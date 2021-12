Die Schwenninger Wild Wings haben am zweiten Weihnachtsfeiertag in der Deutschen Eishockey-Liga DEL in Krefeld gegen die Pinguine mit 5:3 gewonnen. Der EHC Freiburg verlor hingegen bei den Tölzer Löwen mit 5:8. Die Wölfe stehen damit aktuell in der DEL2 auf Platz 8, im Mittelfeld der Tabelle. Der SERC spielt am Dienstag zuhause gegen Red Bull München, während der EHC Freiburg die Löwen aus Frankfurt empfängt.