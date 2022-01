Sensationssieg der Grünen Chantal Kopf in Freiburg

per Mail teilen

Es ist eine echte Sensation: Am Freitag war sie noch bei der FFF-Großdemonstration in Freiburg eine von Tausenden, die für Klimaschutz auf die Straße gingen. Gestern hat die 26-jährige Grünen-Politikerin Chantal Kopf das Direktmandat im Wahlkreis 281 Freiburg geholt. Es ist der erste Bundestags-Wahlkreis in Südbaden, der von den Grünen gewonnen wird. Matern von Marschall, CDU-Bundestagsabgeordneter und bisheriger Inhaber des Direktmandats, musste sich geschlagen geben. Sebastian Bargon berichtet über einen bemerkenswerten Aufstieg.