Ehrenamtlich engagierte Bürger und betroffene Senioren in Efringen-Kirchen sind darüber enttäuscht, dass ein Termin für 200 Corona-Impfungen in der Gemeinde nicht stattfinden darf. Der Termin sollte am Dienstag stattfinden. Die ehrenamtlichen Organisatoren kritisieren, das Landratsamt Lörrach habe den Impftermin mit der Begründung abgesagt, dass der Dienstweg nicht eingehalten worden sei.