Hitze ist gerade für ältere Menschen ein echtes Problem. In Villingen-Schwenningen arbeiten Forscher daran, Seniorinnen und Senioren an solchen Tagen mit technischen Lösungen zu unterstützen.

Intelligente Technologien, die Älteren bei Hitze helfen sollen - das können beispielsweise Apps für das Smartphone sein. Forscher der Hahn-Schickard-Gesellschaft in Villingen-Schwenningen beschäftigen sich deshalb damit, wie solche smarten Technologien aussehen können.

"Smaki" soll Älteren mit Hinweisen bei Hitze helfen

Ein Beispiel dafür, wie Technologien in Zukunft Menschen bei Hitze helfen sollen, ist das Projekt "Smaki", sagt Markus Hartung, der Projektleiter. Das Ganze könne in der Praxis dann so aussehen: Wetterinfos des Deutschen Wetterdienstes könnten in eine App eingespeist werden. Die würde die Nutzerinnen und Nutzer dann im Hitzefall etwa darauf aufmerksam machen, regelmäßig zu lüften oder etwas zu trinken.

Aber das sei noch nicht alles, sagt der Projektleiter. In einem weiteren Schritt könne man sogar darüber nachdenken, mithilfe einer solchen App noch individueller zu messen. Dabei könnten dann beispielsweise Sensoren helfen, die messen, wie sehr es etwa im eigenen Zuhause gerade zieht. Dann könne die App konkrete Handlungsempfehlungen geben.

Probleme sind oft Dehydration und Kreislaufschwäche

Frank Stefan ist Vorstand bei der Diakonie Kork aus Kehl, die unter anderem einen ambulanten Pflegedienst betreibt. Er kennt die Probleme, die mit der Hitze verbunden sind: Betroffene trinken zu wenig, ihr Kreislauf wird zugleich stark belastet. Die Diakonie will deshalb praktische Rückmeldung zu Projekten wie "Smaki" geben.

"Wir wollen das, was da entwickelt wird, bei unseren Klientinnen und Klienten implementieren und schauen: Wie reagieren sie dadrauf? Nutzen sie das? Profitieren sie in ihrer Lebensqualität davon? Und: Wie kommt das bei unserem Personal an?" Frank Stefan, Vorstand bei der Diakonie Kork aus Kehl

"Baden-Württemberg Stiftung" finanziert das Projekt

Finanziert wird das Projekt "Smaki" von der "Baden-Württemberg Stiftung" mit rund 570.000 Euro, so Christoph Rathfelder, der Leiter der Anwendungsentwicklung der Hahn-Schickard-Gesellschaft in Villingen-Schwenningen. Bis Ende 2023 soll geforscht werden. Das erklärte Ziel: eine funktionierende App entwickeln, die perspektivisch von einem Start-Up vertrieben werden könnte.