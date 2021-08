Die Polizei in Villingen-Schwenningen hat am Mittwoch einen 83-jährigen Mann aus einem Dornbusch befreit. Der Mann verfing sich beim Spazieren im Wald in dem stacheligen Gestrüpp und hing fest. Ein mit dem Mobiltelefon informierter Bekannter konnte den Senior nicht ausfindig machen und rief die Polizei. Mehrere Streifenwagenbesatzungen waren im Einsatz und fanden den Mann schließlich in einem unwegsamen Waldstück. Mit leichten Blessuren wurde er vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.