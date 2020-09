Wer an den Schwarzwald denkt, der denkt auch an die Schwarzwälder Kirschtorte. Aber wie genau wird so eine Schwarzwälder Kirschtorte eigentlich zubereitet? Urlauber, aber auch Einheimische können das zum Beispiel bei sogenannten „Kirschtorten-Seminaren“ erfahren. In Zell am Harmersbach im Hotel „Klosterbräustuben“ werden solche Seminare angeboten.