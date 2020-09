Mehrstöckig, viel Sahne und eine ordentliche Portion Kirschwasser: Wer lernen möchte, wie die Schwarzwälder Kirschtorte gemacht wird, ist beim Kirschtorten-Seminar in Zell am Harmersbach richtig.

Koch Sven Lehmann ist vorbereitet. In seiner weißen Arbeitskleidung steht er vor der Wandergruppe Häusweiler. Die sieben Frauen und Männer aus der Nähe von Saarbrücken machen in Zell am Harmersbach (Ortenaukreis) Urlaub, im Hotel „Klosterbräustuben“. An diesem Tag steht keine Wanderung auf dem Programm, sondern ein Kirschtorten-Seminar.

Zufriedene Seminarteilnehmer

Gespannt schauen die Wanderer aus dem Saarland dem Koch bei der Arbeit zu. Sven Lehmanns Torte – reichlich beträufelt mit Schwarzwälder Kirschwasser und ordentlich angereichert mit Sahne – nimmt derweil mehr und mehr Gestalt an. Und dann steht sie da: fertig zum Verzehr. Endlich dürfen die Urlauber die Schwarzwälder Kirschtorte probieren – und sind entsprechend zufrieden mit diesem Vormittag. "Der Kuchen schmeckt sehr lecker, er sieht nicht nur gut aus", sagt eine Touristin. Gelernt haben alle etwas. Auch wenn ein Seminarteilnehmer zugibt: "Mit dem Essen komme ich noch besser klar als mit der Zubereitung von der Torte."