Einsatzkräfte des Spezialeinsatzkommandos durchsuchten am Mittwochmorgen mehrere Orte in Villingen-Schwenningen. Anlass sollen Drogendelikte sein.

Die Kriminalpolizei hat am Mittwoch in Villingen-Schwenningen (Schwarzwald-Baar-Kreis) den Drogenhandel ins Visier genommen. Sie durchsuchte mehrere Örtlichkeiten im Stadtgebiet. Grund dafür war der Verdacht auf Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz. Unterstützt wurde die Kriminalpolizei von Einsatzkräften des Spezialeinsatzkommandos (SEK).

SEK-Einsatz in Villingen-Schwenningen

Die schwer bewaffneten Spezialkräfte hatten unter anderem in Villingen eine Wohnung gestürmt, wie das Polizeipräsidium Konstanz bestätigte. Der Zugriff in einem Mehrfamilienhaus geschah am frühen Mittwochmorgen. Laut "Südkurier" seien mehrere Wohnungen in Villingen-Schwenningen durchsucht worden. Ob bei dem Einsatz Personen festgenommen wurden, ist bislang nicht bekannt.

Unklar ist auch, inwiefern bei den Durchsuchungen Rauschgift sichergestellt werden konnte. Die Ermittlungen dauern an. Zu den Hintergründen und einer möglichen Bedrohungslage machte die Polizei zunächst keine Angaben.