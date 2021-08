Eve kam vor zehn Jahren aus Liberia zur Behandlung ihrer seltenen Augenkrankheit nach Freiburg. In der Klinik traf sie Ingrid und durfte bei ihr bleiben.

Eve, geboren in Liberia, aufgewachsen in Emmendingen. Ihre besten Freundinnen kennt sie schon aus frühen Kindertagen, endlich können sie sich in den Ferien wiedersehen und zusammen abhängen.

Eve ist ein typischer Teenager, sie mag Zeichentrickfilme, essen, schlafen und sich mit ihren Freunden treffen. Ihre Freundin Amelie schätzt ihre Freundin Eve sehr, denn: "Sie ist einfach witzig, sie lässt sich nicht unterkriegen und ist so offen und redet mit einem. Das mag ich sehr mit ihr." Greta hat ihre Freundin Eve beim Sport getroffen: "Ich hab sie in Leichtathletik kennengelernt und wir haben uns eigentlich von Anfang an gut verstanden. Sie war immer witzig zu mir und ich musste auch immer lachen." Die Freundinnen können sich nur in den Ferien sehen, weil Eve in einem Internat für Sehbehinderte zur Schule geht.

Emmendinger Ehepaar konnte nicht anders als Eve zu helfen

Als Eve drei Jahre alt war haben sie und Ingrid Gibson-Ochs aus Emmendingen sich in der Uniklinik in Freiburg im Wartezimmer getroffen. Eve war fast blind und hatte keine Angehörigen, die sich um sie kümmerten. Das Ehepaar Ochs konnte einfach nicht anders, als dem kleinen Mädchen zu helfen. Immer wieder war sie zu Operationen in Freiburg, doch sie musste wieder zurück nach Liberia. Eines Tages fiel der Entschluss, Eve für immer nach Emmendingen zu holen.

Ingrid Gibson-Ochs wird nie den Moment vergessen, als Eve sie um Hilfe bat: "Dann kam die Eve, da war sie drei Jahre alt und da kam sie zu mir und hat gesagt: Ingrid, du musst mir helfen, du musst immer bei mir bleiben. Das war eigentlich der Satz, wenn so ein kleines Kind sowas sagt - da macht man sich schon Gedanken."

Freundeskreis der Augenklinik hat die Behandlung finanziert

Rückblick: Juli 2020, Kontroll-Untersuchung in der Uniklinik Freiburg bei Wolf Alexander Lagresse. Einmal im Jahr schaut der Professor, wie sich die Augen von Eve entwickelt haben. Auf dem linken ist sie blind, zehn Prozent Sehkraft konnten sie auf dem rechten Auge retten, dank der Finanzierung über den Freundeskreis der Augenklinik. Sie haben Eve damals aus Afrika nach Freiburg geholt und das Ehepaar Ochs hat sie zu sich nach Emmendingen genommen. Sie sind zu einer Familie zusammengewachsen. Für Eve war das Ehepaar Ochs die Rettung.

"Wir haben einfach nur das Kind in Not gesehen und haben uns darum gekümmert. Wir haben uns da keine großen Gedanken gemacht, die war halt dann hier."

"Wir haben ihr einfach eine Chance geben müssen, sag ich mal, es war einfach so eine Selbstverständlichkeit für uns. Meine Frau hat gleich gesagt, da müssen wir was tun."

Eve meistert ihren Alltag fast so wie alle Teenager

Mit besonderen Hilfsmitteln kommt Eve im Alltag gut zurecht. Sie liest gerne Comics, ihr Sehvermögen ist zwar schwach, aber sie kommt klar damit, sagt sie: "Also ich sehe schon, aber in die Ferne ist es ein bisschen schwieriger. Oder wenn ich Menschen in der Stadt sehe - dann brauche ich immer, bis ich weiß, wer es ist."

Eves Lieblingstätigkeit in ihrem neuen Zuhause in Emmendingen: Mit den Freundinnen bummeln gehen. Was sie später einmal werden möchte, weiß sie noch nicht so genau. Doch dafür ist ja auch noch Zeit. Jetzt heißt es erstmal den Sommer genießen.