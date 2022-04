per Mail teilen

Der 27jährige Sebastian Karcher steht in der großen Halle und schiebt eines der vielen Rolltore hoch. Die Halle ist unterteilt in 130 Lagerräume. Sebastian Karcher zeigt einen Raum, zwölf Quadratmeter Fläche, drei Meter hoch:

„LOKA Selfstorage“ heißt das junge Unternehmen. Sebastian Karcher hat es zusammen mit seinem 25jährigen Freund Janis Lohmüller 2020 gegründet. Erst eine gemietete Halle in Bühl, seit heute eine weitere in Ohlsbach in der Ortenau. Den Lagerraum zu mieten, das soll unkompliziert sein, erklärt Janis Lohmüller:

Aber wer sind die Kunden? Wer mietet bei „LOKA Selfstorage“ für 79 Euro im Monat einen Sechs-Quadratmeter-Lagerraum? Sebastian Karcher:

Oder:

Sebastian Karcher ist Betriebswirt. Janis Lohmüller ist Wirtschaftsingenieur. Ihr Start-Up-Unternehmen führen sie nebenberuflich. Natürlich wollen sie Geld verdienen, aber den beiden macht es Spaß, das ist nicht zu übersehen und nicht zu überhören: