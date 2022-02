In Kehl wird am Sonntag ein neuer Oberbürgermeister bzw. eine neue Oberbürgermeisterin gewählt. Es gibt weiterhin zwei Kandidaten und eine Kandidatin. Wolfram Britz hat nach dem ersten Wahlgang klar die Nase vorn. In den vergangenen Tagen hatten verschiedene Äußerungen in Kehl für Aufsehen gesorgt: Erst hatte Baubürgermeister Wuttke dazu aufgerufen, Anemone Bippes nicht mehr zu wählen, dann hatte der frühere Rektor der Verwaltungs-Hochschule Kehl, Paul Witt, sich für eben diesen Wuttke aus- und dem führenden Britz die Kompetenz abgesprochen. Witt gilt als Experte für Bürgermeisterkarrieren. SWR-Redakteur Ulf Seefeldt kommentiert.