Seit Ende November gilt in Deutschland in Bus und Bahn die 3G-Pflicht für Fahrgäste. In einigen grenzüberschreitenden Zügen aus der Schweiz wird das noch nicht kontrolliert. Zum Beispiel in der Tram zwischen Weil am Rhein und Basel.