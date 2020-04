per Mail teilen

In Zeiten von Corona ist die Natur für den Künstler Sébastian Kuntz aus dem elsässischen Gertwiller (Region Grand Est) die größte Inspirationsquelle.

Dauer 1:25 min Inspiration Natur Ein Beitrag von O. Stephan von France 3.

Geräusche, Gerüche, Gefühle: All die Eindrücke aus der Natur lässt Sébastian Kuntz in seine Werke einfließen. Seine Bilder malt er mit dem Pinsel, in schwarz und weiß.