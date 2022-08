per Mail teilen

Im Naturbad in St. Märgen im Hochschwarzwald drohte die Saison schon ins Wasser zu fallen. Es fehlte eine Badeaufsicht. Doch dann kam Robin Nemetz.

Applaus für die Badeaufsicht am Ende der Schicht - das gibt es sicher nicht in jedem Schwimmbad. Im Naturbad in St. Märgen (Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald) allerdings hat die Badeaufsicht die Saison gerettet: Robin Nemetz übernahm den Job im Juli kurzfristig, weil dringend eine Fachkraft gebraucht wurde. Und seitdem hat der 34-Jährige mit seiner ruhigen und zupackenden Art tiefen Eindruck bei den Badegästen hinterlassen.

"Superklasse Mensch", sagt etwa Gabi Kanzler. Elisabeth Basteck stimmt zu: "Er ist total ruhig und gelassen. Das tut allen hier wahnsinnig gut. Alle sind total begeistert." Auch Albert Schmidt aus Denzlingen (Landkreis Emmendingen) schätzt die neue Badeaufsicht: „Diese Freiheit, die man hier genießt, die lässt er zu. Die fördert er", sagt er. Viele Stammgäste kommen aus den Gemeinden rund um Freiburg, suchen im Naturbad Abkühlung und Ruhe inmitten der Natur.

Zwei Stand-Up-Paddle-Boards für Notfälle und Gäste

Die Naturbelassenheit liebt auch Robin Nemetz besonders an seinem neuen Arbeitsplatz. Weil er sich dadurch von klassischen Freibädern unterscheidet. "Darauf zu achten, dass die Kinder nicht rennen, fällt zum Beispiel komplett weg - das macht es so schön", sagt der 34-Jährige. "Und der Natur wird hier Platz gegeben."

Retten musste Nemetz noch niemanden. Außer ein paar Schürfwunden gab es bislang nichts zu verarzten. Für den Fall, dass er doch einmal schnell bei einem Badegast sein muss, hat er über die Gemeinde ein Stand-Up-Paddle-Board angeschafft - und gleich noch ein zweites für die Badegäste besorgt. Außerdem führte er Fahrradschlösser zum Leihen ein für Gäste, die spontan mit dem Rad ins Naturbad kommen.

Für das nächste Jahr hat Robin Nemetz schon zugesagt

Auf die Stelle hatte ihn seine Mutter aufmerksam gemacht. Rita Maria Jost lebt seit drei Jahren in St. Märgen (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) und bekam mit, dass dringend eine Badeaufsicht gesucht wird. "Da er sich gerade auch verändern möchte, dachte ich, dass das für ihn eine schöne Idee ist, um hier oben in der Ruhe über sein Leben nachzudenken", erzählt sie über ihren Sohn. Robin Nemetz scheint im Naturbad zumindest vorläufig seinen Platz gefunden zu haben. Er hat schon für den nächsten Sommer zugesagt - zur Freude der Badegäste.