In Freiburg wird der Besuch von Hallen- und Freibädern deutlich teurer. Die Sozialtarife bleiben gleich. Andere Bäder in Südbaden behelfen sich mit speziellen Angeboten.

Erst mussten die Schwimmbäder in Südbaden coronabedingt schließen, dann stiegen die Energie- und Personalkosten. Die Folge: Die Freiburger Regio Bäder GmbH verzeichnen laut Stadt in diesem Jahr ein Defizit von mehr als fünf Millionen Euro. Der Freiburger Gemeinderat hat daher am Dienstagabend eine deutliche Eintrittserhöhung für die Bäder der Regio Bäder GmbH beschlossen.

Preise in Bädern in Freiburg steigen um ein Drittel

Die Freiburger Regio Bäder GmbH betreibt acht Bäder in Freiburg: fünf städtische Hallen- und drei Freibäder. Ab Januar 2024 muss ein Erwachsener sechs Euro statt 4,50 Euro an der Tageskasse zahlen. Das ist eine Steigerung um 33 Prozent. Kinder bis einschließlich sechs Jahre dürfen die Bäder umsonst besuchen. Die Sozialtarife werden nicht teurer. Mit den höheren Eintrittspreisen will die Stadt das Defizit in den kommenden Jahren um rund 500.000 Euro mindern.

Freiburgs Oberbürgermeister Martin Horn verteidigt die Erhöhung.

"Wenn Sie in ein Freiburger Schwimmbad gehen, dann legen wir als Stadt zwischen fünf und 20 Euro pro Badeeintritt drauf."

Die Preise werden zum ersten Mal seit 2017 angepasst, so Horn. Eltern sollen durch eine Familienkarte, die für einen Erwachsenen und ein Kind acht Euro kostet, weniger belastet werden.

Gestiegene Preise auch in Villingen-Schwenningen, Lörrach und Denzlingen

Auch die Bäder in Villingen-Schwenningen erheben seit Januar dieses Jahres eine Energiepauschale von 30 Cent. Die Einzelkarte für Erwachsene kostet nun 5,30 Euro. Immerhin: Weitere Preissteigerungen sind derzeit nicht geplant und der Besuch ist zeitlich unbegrenzt. Wer zahlt, kann also so lange baden, wie er will. Auch in Lörrach sind die Eintrittspreise gestiegen: Fünf Euro kostet das Einzelticket seit Januar - vorher waren es vier. Die Jahreskarten sind ebenfalls teurer geworden. Für Erwachsene kosten sie 170 statt vorher 140 Euro.

Im Denzlinger Sport- und Familienbad „Mach blau“ kostet der Eintritt schon seit einem Jahr 6 Euro. Allerdings gibt es dort spezielle Angebote, die die Badegäste finanziell entlasten: Wer sich für 60 Euro eine sogenannte Vorteilskarte kauft, bekommt für alle Leistungen – sei es der Saunabesuch oder die Tageskarte einen Preisnachlass von 10 Prozent.