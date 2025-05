Wie durch ein Wunder gab es keine Verletzten, nachdem ein 25-Jähriger auf der A5 in einen Wohnwagen krachte. Dabei wurde der gesamte Inhalt des Wohnwagens über die Fahrbahn geschleudert.

In der Nacht zum 1. Mai war ein 25-Jähriger Autofahrer mit hoher Geschwindigkeit auf der A5 nördlich von Freiburg in Richtung Karlsruhe unterwegs. Dort knallte er um kurz vor drei Uhr in ein vor ihm fahrendes Wohnwagen-Gespann. Durch den Aufprall wurde der Wohnwagen vom Zugfahrzeug abgerissen und vollständig zerstört. So auch die beiden Autos. Die Trümmerteile sowie der Inhalt des Wohnwagens verteilten sich dabei über die ganze Fahrbahn. Menschen wurden bei dem Unfall nicht verletzt. Die Autobahn musste zwei Stunden lang gesperrt werden.

Fahrer stark alkoholisiert

Die Polizei stellte bei dem 25-Jährigen einen Alkoholwert von 1,9 Promille fest und entzog ihm den Führerschein. Es entstand ein Sachschaden von etwa 35.000 Euro. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.