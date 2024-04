Am Freitagnachmittag ist es auf der B31 bei Löffingen zu einem schweren Verkehrsunfall mit zwei Toten gekommen. Laut Polizei seien zwei Autos frontal zusammengestoßen.

Bei Löffingen (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) hat sich am Freitagnachmittag auf der B31 in Richtung Mauchen ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Zwei Personen im Alter von 56 und 70 Jahren starben noch am Unfallort, so die Polizei in einer Mitteilung. Eine dritte Person im Alter von 73 Jahren wurde schwer verletzt.

Der 56-Jährige soll laut Polizei mit seinem Auto von Donaueschingen kommend etwa einen Kilometer nach dem Dögginger Tunnel in den Gegenverkehr geraten und mit einem entgegenkommenden Auto frontal zusammengestoßen sein. Er und die Beifahrerin im anderen Auto starben noch am Unfallort an ihren schweren Verletzungen. Der Fahrer des entgegenkommenden Autos kam ins Krankenhaus. Er sei noch nicht außer Lebensgefahr, so die Polizei am Freitagabend.

B31 nach schwerem Unfall gesperrt - Ursache noch unklar

Die B31 und der Tunnel in Döggingen waren nach dem Unfall gesperrt. Der Verkehr wurde vor dem Tunnel, von Donaueschingen kommend, in Höhe Döggingen und von Freiburg kommend in Höhe Unadingen umgeleitet. Die Polizei rechnete mit Verkehrsbehinderungen bis in den Abend hinein. Wie es zu dem Unfall kam, war laut Polizei am Freitagabend noch unklar. Der Sachschaden an den Fahrzeugen wird insgesamt auf etwa 30.000 Euro geschätzt.