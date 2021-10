per Mail teilen

Bei einem Unfall mit einer Straßenbahn am Freitagmorgen in Freiburg hat sich ein Fahrradfahrer schwer verletzt. Der Mann hatte laut Polizei eine rote Ampel missachtet und die Straßenbahn übersehen, die Vorfahrt hatte. Wie die Feuerwehr berichtet, wurde der Mann zwischen der Bahn und seinem Fahrrad eingeklemmt. Er wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Der Unfall hat sich an der Ecke Besançonallee/Opfinger Straße ereignet.