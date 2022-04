Schwerer Unfall auf der Autobahn

Auf der Autobahn A 5 zwischen Offenburg und Lahr hat es am frühen Freitagmorgen in Richtung Süden einen schweren Unfall gegeben. Gegen 4 Uhr 30 fuhr aus bislang ungeklärter Ursache ein Kleintransporter in das Heck eines LKW mit Anhänger. Der Fahrer des Transporters wurde hierbei schwer verletzt. Das Heck des LKWs wurde so massiv beschädigt, dass dieser nicht weiterfahren konnte. An dem Kleintransporter entstand Totalschaden. Da sich die Trümmerteile über mehrere hundert Meter auf beide Fahrspuren verteilten, musste die Strecke zur Reinigung voll gesperrt werden. Es bildete sich ein Stau von mehreren Kilometern Länge. Der Verkehr wird auf der Standspur an der Unfallstelle vorbeigeleitet.