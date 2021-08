per Mail teilen

Bei einem schweren Unfall auf der A5 zwischen Bühl (Kreis Rastatt) und Achern (Ortenaukreis) sind am Dienstagabend drei Menschen verletzt worden. Laut Polizei kam in Fahrtrichtung Basel auf dem linken Fahrstreifen ein Auto aus nicht bekannter Ursache ins Schleudern und stieß mit einem anderen Wagen zusammen. Das Auto des Unfallverursachers überschlug sich und landete auf dem Dach. Die Menschen in beiden Autos wurden verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Der mittlere und linke Fahrstreifen waren etwa drei Stunden lang gesperrt. Es kam zu einem Rückstau.