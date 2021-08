per Mail teilen

Bei einem Verkehrsunfall in der Nähe von Villingen-Schwenningen sind am Mittwochnachmittag zwei Menschen lebensgefährlich und ein Dritter schwer verletzt worden, wie die Polizei mitteilte. Ein 85-Jähriger war auf der B33 in einer Kurve mit seinem Wagen auf die Gegenfahrbahn geraten und mit einem Kleintransporter zusammengeprallt. Der 22 Jahre alte Fahrer des Transporters und seine Beifahrerin wurden lebensgefährlich verletzt, sie waren laut Polizei vermutlich nicht angegurtet. Der 85-Jährige verletze sich schwer.