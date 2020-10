Schwere Unwetter in der Schweiz

Schwere Unwetter in der Schweiz Gotthard-Autobahn wegen Überflutung komplett gesperrt

Orkan-Böen und Dauer-Regen haben am Wochenende in der Schweiz schwer gewütet und große Schäden angerichtet. Wegen Wassermassen musste die Gotthard-Autobahn A2 am Samstag ganztägig komplett gesperrt werden.