Am Dienstagabend wurde in Offenburg eine schwer verletzte Frau gefunden. Einsatzkräfte konnten der Betroffenen nicht mehr helfen. Die Polizei geht von einem Tötungsdelikt aus.

Am Dienstagabend hat eine Passantin in Offenburg (Ortenaukreis) eine schwer verletzte Frau gefunden und umgehend die Polizei alarmiert. Trotz Erster-Hilfe-Maßnahme erlag die Unbekannte laut Polizei ihren schweren Verletzungen. Die Hintergründe des Vorfalls seien derzeit noch unklar, hieß es.

Auf Anfrage des SWR teilte die Polizei am Abend mit, dass man aufgrund der Verletzungen von äußerer Gewalteinwirkung und einem Tötungsdelikt ausgehe. Die Identifizierung der Frau laufe, so ein Polizeisprecher.

Fahndung nach mutmaßlichem Täter in Offenburg

In Offenburg laufen den Angaben zufolge derzeit großangelegte Fahndungsmaßnahmen. Alle verfügbaren Kräfte seien im Einsatz - unter anderem auch die Kriminalpolizei und Hunde. Die Kriminaltechniker waren vor Ort mit der Spurensicherung beschäftigt. Aufgrund der Wetterlage konnte den Angaben der Polizei zufolge für die Fahndung allerdings kein Hubschrauber eingesetzt werden. Die Fahndungsmaßnahmen würden auch am Mittwoch weiterlaufen, so ein Sprecher am frühen Vormittag.

Mutmaßliches Tötungsdelikt: Polizei sucht Zeugen

Wie die Polizei mitteilte, wurde die Frau auf einem Weg zwischen der Hauptstraße und der Unionrampe in der Nähe des Offenburger Hauptbahnhofs gefunden. Kurz nach 19 Uhr am Dienstagabend ging demnach der Hinweis bei der Polizei ein. Die Polizei sucht nach möglichen Zeugen und bittet diese, sich unter der Rufnummer 0781 21-2820 zu melden.