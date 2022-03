Schwenninger Wild Wings in Quarantäne

Die Mannschaft des Eishockey-Erstligisten Schwenninger Wild Wings ist in Quarantäne. Mehrere Mitglieder des Teams seien mit dem Corona-Virus infiziert. Sie hätten milde bis mittelschwere Symptome, heißt es in einer Mitteilung. Angeordnet wurde die Isolation vom örtlichen Gesundheitsamt. Sie gilt für zunächst fünf Tage. Man stehe nun im ständigen Austausch mit den Behörden und natürlich auch mit der eigenen medizinischen Abteilung in der Hoffnung, schnellstmöglich in den Spielbetrieb zurückkehren zu können, so Team-Manager Hendrik Kolbert. Über Nachholtermine der abgesagten Partien gegen Krefeld und Düsseldorf sei man im Gespräch.