Schweizer Tourismusverband rechnet mit weniger Winter-Gästen

Die Skigebiete in der Schweiz bereiten sich auf die kommende Wintersaison vor. Wegen der Corona-Pandemie rechnet der Tourismusverband dieses Jahr allerdings mit weniger Gästen.

In den Winter-Skigebieten der Schweiz, wie beispielsweise im Berner Oberland, besteht in Gondeln und Zügen Maskenpflicht. Ohne Maske geht es allerdings bergauf, wenn die Skifahrer mit Schlepp- oder Sesselliften fahren. Hier seien die Menschen an der frischen Luft, enge Kontakte dauerten in der Regel nicht länger als 15 Minuten, so die Sprecherin der Jungfrau-Bahnen.

Maskenpflicht in Lift-Warteschlangen: Kantone entscheiden noch

Ob es beim Anstehen am Skiliften eine Maskenpflicht geben wird, müssen die Schweizerischen Kantone aber erst noch entscheiden. Und was die Infektionsgefahr bei Après Ski Feiern angeht heißt es, die seien in der Schweiz nicht üblich. Für die Gäste stünde das sportliche Skifahren und die Gastronomie im Vordergrund, so eine Sprecherin von "Zermatt-Tourismus".