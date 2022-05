Schweizer planen Fahrradautobahn auf Stelzen für Stuttgart

per Mail teilen

Kein Vergnügen für Radler: In Städten wird's immer enger. Nun entwickeln Basler eine Fahrrad-Schnellstraße im Raum Stuttgart.

Drei Module gibt es schon. Nun wird bei URB-X in Basel fieberhaft an der Fertigstellung der 200 Meter Teststrecke gearbeitet, denn bald kommen die Referatsleiter des Baden-Württembergischen Finanzministeriums. Das grenzüberschreitende Projekt nimmt Gestalt an. Gerade für Stuttgart ist diese Fahrrad-Schnellstraße auf Stelzen von Vorteil.

Klaus Kirchmayr, Geschäftsführer bei URB-X in Basel ist überzeugt: "einfache Radstraßen oder Fahrradwege reichen nicht mehr. Wir brauchen Expressrouten. Und das können wir mit unserem System einfach machen."



Flexibles Baukastensystem ermöglicht schnelle Umsetzung

Der Vorteil der Basler Fahrradautobahn ist die Modulbauweise. So kann die Hoch-Fahrradbahn an vielen Orten flexibel eingesetzt werden. Zum Beispiel entlang von Autobahnen und Zugstrecken. "Normalerweise werden solche Strecken heute aufwendig geplant, jede wird individuell maßgeschneidert. Wir haben das Baukastensystem, wie ein Legobaukasten, das ermöglicht eine schnelle Realisierung, eine schnelle Planung und ist kostengünstig“, so Klaus Kirchmayr.

Die Konstruktion aus Holz, das Geländer aus Solarzellen für die Beleuchtung und die Bodenheizung. Zusätzlich wird pro Kilometer Radstrecke Strom für 100 Haushalte erzeugt. Doch es gibt auch Hürden, gerade in dichten Innenstädten. Alexander Erath, Professor für Verkehr und Mobilität an der Fachhochschule Nordwestschweiz fasst sie kurz und bündig zusammen: "Das eine ist, dass man eben eine Hochstrecke hat, die an Fassaden im ersten oder zweiten Stock vorbeiführt. Das zweite sind die Rampen. Um die viereinhalb Meter hoch- beziehungsweise runterzufahren, dafür muss man Platz finden."

Das Modellprojekt in Stuttgart mag Aufschluss darüber geben. Nun freuen sich die Macher erst einmal darauf, mehr als nur drei Meter auf ihrer Fahrrad-Schnellstraße fahren zu können.