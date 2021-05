In den Kreisen Waldshut und Lörrach kommt der Einkaufstourismus aus der Schweiz wieder in Gang. Die Pandemie hatte ihn zum Erliegen gebracht. Ende vergangener Woche hat Baden-Württemberg die Grenze für Einkaufstouristen nun wieder geöffnet, wenn sie nicht länger als 24 Stunden bleiben. Das haben seit Freitag viele Schweizer Kunden genutzt, um etwa in Waldshut-Tiengen Lebensmittelgroßmärkte oder Baumärkte anzusteuern. Für rund 10 Milliarden Franken hatten Schweizer Kunden vor der Pandemie im Ausland eingekauft, vorwiegend in Deutschland. Der Gewerbeverein Waldshut freut sich, dass die deutlich niedrigeren Preise die Nachbarn nun offenbar zurück nach Deutschland locken.