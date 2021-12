Lehrkräfte und Schulleitungen im Kanton Aargau fordern, dass die Weihnachtsferien früher beginnen. Grund ist die immer schwieriger werdende Corona-Lage an den Schulen. Die 7-Tage-Inzidenz im Kanton Aargau liegt deutlich über 600. Vor allem in den Schulen häufen sich die Corona-Fälle. Deshalb fordern die Schulleitungen, die Schülerinnen und Schüler bereits am kommenden Freitag in die Ferien zu schicken.