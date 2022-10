In Baden-Württemberg wurde die Jagdsteuer inzwischen in allen Landkreisen abgeschafft: nur nicht im Landkreis Waldshut. Nicht, weil er damit unendlich viel Geld verdienen würde. Es sind gerade mal 48.000 Euro. Sondern, weil der Kreis an der Grenze liegt und mit einer extra höhen Steuer für Ausländer die Schweizer Jäger davon abhalten will, immer mehr deutsches Jagdgebiet zu pachten. Ob das rechtens ist, dass muss jetzt der Verwaltungsgerichtshofs Baden-Württembergs in Mannheim entscheiden.