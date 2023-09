per Mail teilen

Die Schweizer Gletscher haben nach 2022 ein zweites Extremjahr erlebt: In den letzten zwei Jahren ist das Gletschervolumen um zehn Prozent geschrumpft und damit schneller denn je.

Wenig Schnee im Winter, viel Hitze im Sommer: Auch 2023 war wieder ein Extremjahr für die Schweizer Gletscher. Hier schmilzt das Eis rasant. Die Schweizer Akademie der Naturwissenschaften spricht von einer „dramatischen Beschleunigung“ der Klimaerhitzung für die Gletscher. Ein Zehntel des Schweizer Gletschervolumens ist in den vergangenen zwei Jahren weggeschmolzen, berichtet die Akademie.

Immer rasantere Gletscherschmelze

In den letzten zwei Jahren ging so viel Eis verloren wie insgesamt in den drei Jahrzehnten von 1960 bis 1990. Dabei ist die Eisdecke der Schweizer Gletscher im vergangenen Jahr im Schnitt um drei Meter geschrumpft. Besonders stark war die Schmelze im Süden und Osten des Landes – dort verschwand fast genauso viel Eis wie im Rekordjahr 2022.

Matthias Huss, Leiter des Gletschermessnetzes Glamos, zur Lage in den Schweizer Alpen:

Stauseen der Schweiz könnten zwei Mal mit der Eisschmelze aufgefüllt werden

Zehn Prozent Gletscherverlust, das sind etwa fünf Kubikkilometer Eis, also fünf Eisblöcke auf einem Kilometer Länge, Breite und Höhe. Das Volumen dieser Eisblöcke reicht aus, um sämtliche Stauseen in der Schweiz zwei Mal aufzufüllen, wie Matthias Huss, Leiter des Schweizer Gletschermessnetzes Glamos erklärt. Bei dieser Menge handelt es sich um den fünffachen jährlichen Trinkwasserverbrauch in der Schweiz.

"Ich hoffe, dass man realisiert, wie weit fortgeschritten die Klimakrise schon ist. Die Gletscher sind ja nur eine Auswirkung, aber sie machen die sehr starke Erwärmung sehr greifbar und sichtbar."

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Eidgenössische Technischen Hochschule (ETH) in Zürich erforschen und dokumentieren die Schweizer Gletscher seit Jahren, aber das Eis schmilzt nun immer schneller. Das Einzige, das die Schmelze wirklich aufhalten könne, sei der Rückgang von CO2-Emissionen - so die Forscherinnen und Forscher der ETH.

ARD-Hörfunk-Korrespondentin Kathrin Hondl über den Zustand der Schweizer Alpen: