per Mail teilen

Ein Jahr ohne schmelzende Gletscher, darauf hatten Schweizer Forschende gehofft. Mit viel Schnee im Winter und einem nasskalten Frühling sah es zunächst gut aus - doch die Ernüchterung kam schnell.

Im vergangenen Winter hat es in den Alpen viel geschneit. Mehr als in den Vorjahren. Doch das reicht nicht, um die Gletscherschmelze aufzuhalten. Neue Daten des Bundes zeigen, dass die Schweizer Gletscher in diesem Jahr 2,5 Prozent ihres Volumens verloren haben.