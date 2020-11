Neues CO2-Gesetz in der Schweiz: Im Kampf für ein besseres Klima erhöht das Schweizer Parlament den Benzinpreis und führt eine Flugticket-Abgabe ein. Ein Problem für den Euroairport.

Von der Schweizer oder der französischen Seite abheben – am Euroairport in Basel-Mulhouse, könnte das bald einen großen Unterschied machen. Der Grund: für Schweizer Flüge müssen in Zukunft 30 Schweizer Franken für Kurzstreckenflüge und 120 Franken für Langstreckenflüge gezahlt werden. Weit mehr als in Frankreich.

Nun besteht die Gefahr, dass die Fluggesellschaften am Euroairport nur noch von der Französischen Seite abfliegen werden. Schweizer Politiker verteidigen diese hohen Abgaben. Sie fordern eine gemeinsame Lösung.

Lise Mathys, Grossrätin aus dem Kanton Baselstadt, erklärt: "Irgendwo muss man anfangen. Und wenn die Schweiz sagt, wir wollen Verantwortung übernehmen und wir wollen etwas bewirken, dann baut das Druck auf. Dann kommt man zu Verhandlungen und so kann man etwas erreichen."

Die Zeichen für einen Kompromiss stehen schlecht

Ob Verhandlungen aber zu einem Kompromiss führen werden, dass bezweifelt die Leitung des Euroairport. Denn Frankreich könne innerpolitisch keine Ausnahme machen.

"Der Flughafen Mulhouse ist einer von mehreren Regionalflughäfen in Frankreich. Alle Regionalflughäfen haben die gleichen Abgaben zu entrichten. Würde der Flughafen Mulhouse das Mehrfache nehmen als das, was alle anderen zahlen, hätte das eine negative Auswirkungen auf die anderen Flughäfen. Und ich glaube nicht, dass der französische Staat das macht", so Matthias Suhr, Direktor am Euroairport Basel-Mulhouse.

Schweizer Regierung geht in Gespräche

Andererseits kann aber auch die Schweiz für den Euro-Airport keine Ausnahme machen, da sonst die Flughäfen in Genf und Zürich benachteiligt wären. Eine Zwickmühle. Trotzdem will die Schweizer Regierung nun Gespräche führen.