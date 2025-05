Die SBB wollen die Bahnstrecke zwischen Zürich und Schaffhausen ausbauen. Auch die deutsche Seite profitiert. Nachteil: Die Ausbaustrecke führt mitten durch Lottstetten im Kreis Waldshut.

Die Schweizerischen Bundesbahnen (SBB) wollen die Bahnstrecke zwischen Zürich und Schaffhausen ausbauen. Geplant ist ein Halbstundentakt, der auch die deutschen Grenzgemeinden Lottstetten (Kreis Waldshut) und Jestetten (Kreis Waldshut) einschließt. Auch der internationale Personen- und Güterverkehr werde profitieren, so die SBB. Das Problem: Das zweite Gleis soll nicht außerorts gebaut werden, sondern mitten durch Lottstetten (Kreis Waldshut) führen. Die SBB planen mit vier Jahren Bauzeit. Anwohner müssen ihre Wohnungen zeitweise verlassen. Ist das wirklich notwendig? Nein, sagen Gemeinde und Anwohner.

Was hat die SBB vor?

Die Schienenverbindung ist von internationaler und überregionaler Bedeutung.

Das Bauvorhaben ist Teil eines Schweizer Infrastrukturprogramms zum Bahnausbau bis 2035. Die Linie zwischen Schaffhausen und Zürich habe eine internationale und überregionale Bedeutung für Fern- und Güterverkehr, sagt Reto Schärli, Sprecher der SBB. Auf der Strecke werden Güter transportiert, sie ist die S-Bahn-Verbindung zwischen Zürich und Schaffhausen, aber auch Teil der Bahnverbindung zwischen Zürich-Singen-Stuttgart.

Die Strecke der Schweizer Bahn führt über Deutsches Gebiet SBB

Was spricht für den Ausbau?

Um die Kapazität auf der Strecke, die durch das Grenzgebiet und über deutsche Gemarkung führt, für den Güterverkehr zu erhöhen und einen Halbstundentakt für dem Personenverkehr zu erreichen, will die Schweiz den Abschnitt zwischen Rafz (Kanton Zürich) und Jestetten (Kreis Waldshut) für eine Doppelspurbetrieb ausbauen. Es geht um einen Streckenabschnitt von fast vier Kilometer Länge. Die Züge sollen sich etwa in der Mitte, im deutschen Lottstetten, kreuzen können. Die SBB planen eine Bauzeit von vier Jahren und Kosten in Höhe von 180 Millionen Schweizer Franken.

Was sagen die deutschen Nachbarn?

Die Gemeinde Lottstetten steht dem Bauvorhaben grundsätzlich positiv gegenüber, sagt Bürgermeister Andreas Morasch (parteilos). Die Verlagerung von Gütern auf die Schiene sei wichtig, auch der Personennahverkehr der Grenzregion werde dadurch verbessert.

Lastenverteilung muss fair sein.

Aber am Verfahren gibt es Kritik: Aus Sicht der Gemeinde wäre der Bau des zweiten Gleises und der Kreuzung auch außerhalb des Ortes auf der grünen Wiese möglich. Gebaut würde nach den jetzigen Plänen mitten im Ort, wo direkt an der Bahnstrecke Häuser stehen und Menschen wohnen. Weil die Bahnstrecke nur an wenigen Tagen gesperrt werden soll, wird zudem häufig nachts gearbeitet. Anwohner sollen in dieser Zeit ihre Häuser verlassen. Ein Gebäude soll abgerissen werden. Die SBB wollen für die Bauzeit Grundstücke der Anwohner mieten oder kaufen. In Einzelfällen könne es auch zu Enteignungen kommen, so der Bürgermeister.

Welche Mitsprache gibt es für die deutsche Seite?

Die Schweiz hat die Pläne am Montag auf der Homepage des Kantons Zürich veröffentlicht. Dort läuft die Einspruchsfrist am 26. Juni aus. Auf deutscher Seite rechnet das Regierungspräsidium Freiburg mit dem Beginn des Planfeststellungsverfahrens Anfang Juni. Die Planfeststellung ist das Genehmigungsverfahren. Anwohner, Kommunen und Verbände können dann die Pläne einsehen und Einwände und Stellungnahmen abgeben.

Es fehlt an Mitsprache und Transparenz.

Anwohner in Lottstetten haben sich zusammengetan und bieten Hilfe bei Einsprachen an. Uwe Buchter, einer von ihnen, kritisiert die Informationspolitik der SBB, sowie der Behörden auf deutscher und schweizerischer Seite. In der Grenzregion bestehe eine große wirtschaftliche Abhängigkeit. Ein kleiner Ort wie Lottstetten würde diesen Interessen geopfert, so seine Befürchtung.