per Mail teilen

In Bus und Bahn braucht man keinen Corona-Impfnachweis – warum in der Bergbahn? Die Schweizer Bergbahn-Betreiber fürchten Umsatzeinbußen, sollte der Bundesrat darauf bestehen.

In Bus oder Bahn braucht man keinen Corona-Impfnachweis – warum dann in der Bergbahn? Das fragen sich Schweizer Bergbahn-Betreiber. Sie fürchten Umsatzeinbußen, wenn die Regierung auf Covid-Zertifikate besteht. Das letzte Wort in der Sache hat der Schweizer Bundesrat.