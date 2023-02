Schweizer Medienberichten zufolge hat sich die Atomlobby in der Schweiz 10.000 Unterschriften gekauft. Ihr Ziel ist es, dass der Bau neuer Atomkraftwerke wieder möglich ist.

Schweizer Medienberichten zufolge hat sich die Atomlobby in der Schweiz offenbar im großen Stil Unterschriften gekauft. Das lässt eine fehlgeleitete Rechnung vermuten, die dem SRF (Schweizer Radio und Fernsehen) vorliegt. Mit den Unterschriften soll erreicht werden, dass der Bau neuer Atomkraftwerke in der Schweiz wieder möglich ist. Auf der fehlgeleiteten Rechnung sind 75.390 Franken (rund 76.000 Euro) für 10.000 Unterschriften angewiesen. Adressat ist laut SRF die Initiative „Blackout stoppen“. Hinter dieser steckt den Recherchen zufolge die Schweizer Atomlobby.

Bezahltes Sammeln von Unterschriften ist in der Schweiz umstritten

Mit den Unterschriften soll eine Volksabstimmung angestrebt werden. Dies ist in der Schweiz nicht ungewöhnlich, doch der Unterschriftensammler - ein Kampagnenbüro - steht in der Kritik. Sammler sollen in verschiedenen Fällen falsche Angaben zum Ziel der Unterschriftenliste gemacht haben. Laut dem SRF wurde es in den Kantonen Neuenburg und Genf verboten, Unterschriften gegen Bezahlung zu sammeln. Im SRF wird ein Experte zitiert, der davon spricht, dass Unternehmen bis zu 1,5 Millionen für solche Unterschriftensammlung zahlen.