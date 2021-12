Schweiz verschärft Corona-Regeln

Die Schweiz verschärft ab diesem Montag ihre Corona-Regeln. Der Schweizer Bundesrat reagiert damit auf die besorgniserregende Pandemielage im Land.

Schweizer Gesundheitsminister Alain Berset bei einer Pressekonferenz picture alliance/dpa/KEYSTONE | Peter Schneider

Bislang galt in der Schweiz in Innenräumen die 3G-Regel. Weil sich die Pandemielage deutlich verschlechtert hat, führt Gesundheitsminister Alain Berset nach einer Entscheidung des Schweizer Bundesrats neue Regeln ein. Künftig ist nun in weiten Teilen des öffentlichen Lebens 2G mit Maskenpflicht vorgeschrieben. Das heißt, nur noch Geimpfte und Genesene haben Zugang. Davon betroffen sind beispielsweise Kultureinrichtungen, Restaurants und Fitnesscenter. In Bars und Diskotheken muss man zusätzlich ein negatives Testergebnis vorweisen.

Home-Office-Pflicht in Unternehmen

Für Schweizer Unternehmen wird ab diesem Montag auch wieder eine Pflicht zum Home-Office eingeführt. Außerdem sind private Treffen auf zehn Menschen beschränkt, falls eine Person dabei ist, die nicht gegen das Coronavirus geimpft ist. Erleichterungen gibt es hingegen bei der Einreise. Geimpfte und Genesene brauchen nur noch einen negativen Test, der zweite nach vier bis sieben Tagen entfällt. Von der Test-Regel ausgenommen sind Einreisende aus Baden-Württemberg.