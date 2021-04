Eine neue Volksabstimmung sorgt für Zündstoff. Die Eidgenossen entscheiden über ein Anti-Terrorgesetz. Es soll die Schweizer besser vor terroristischen Anschlägen schützen.

Terroranschläge in Europa, sie fordern Tote, schüren Angst und Unsicherheit. In den letzten Monaten kam es auch in der Schweiz zu Messerattacken mit islamistischem Hintergrund. Mit dem Anti-Terrorgesetz sollen solche Aktionen schon im Keim erstickt werden. Karin Keller-Sutter, Justizministerin: "Wenn eine konkrete terroristische Gefahr droht, aber noch keine Straftat verübt wurde, muss die Polizei heute in der Regel zuschauen. Sie muss warten, bis ein strafbares Delikt verübt wird."



In Zukunft soll gegen sogenannten Gefährder vorgegangen werden können, bevor sie eine Straftat begehen. Nur: Was macht eine Person zu einem Gefährder? Gegner des Gesetzes kritisieren, dass damit zu viele Bürgerinnen und Bürger in den Fokus eines gefühlten Überwachungsstaates rückten. Sanija Ameti, Kampagne "Nein zum Willkürparapraph": "Die ausufernde Terrorismus-Definition, das heißt jeder, der den Staat beeinflusst, indem er Angst und Schrecken verbreitet, führt dazu, dass sogar Politiker, Aktivisten, oder vielleicht sogar Journalisten unter die Gefährder-Definition fallen können."

Mit dem Gesetz kann die Polizei bei einem Verdacht etwa Kontakt- oder Ausreiseverbote ab dem zwölften Lebensjahr verhängen, Hausarrest soll ab 15 Jahren möglich sein. Juristen verschiedener Hochschulen warnen vor dem Gesetz. Auch Evelyne Schmid, Professorin für Völkerrecht in Lausanne, fehlt es an Genauigkeit: "Rechtsstaatlich betrachtet gehört in eine Terrorismus-Definition der Bezug zu einem Gewaltverbrechen. Die Androhung oder Durchführung von einem Gewaltverbrechen. Und das fehlt in der Gesetzesvorlage."

Der Schutz der Bürger ist oberste Priorität. Nur wie? Bis zur Volksabstimmung am 13. Juni wird es darüber in der Schweiz wohl weiter hitzige Debatten geben.