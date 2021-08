Werden Frauen sexuell belästigt oder vergewaltigt, müssen Sie in vielen Fällen beweisen, dass Sie sich dagegen gewehrt haben. Nun soll das Sexualstrafrecht geändert werden.



Ein Nein ist ein Nein. Doch weil das Frauen nicht effektiv genug gegen sexuelle Übergriffen schützt, wollen viele Schweizer Kantone und Organisationen die Gesetze jetzt effektiver machen. Künftig ist nur ein Ja auch ein Ja. Für die geplante Zustimmungslösung gibt es in den Städten, aber auch in den ländlichen Regionen der Schweiz eine breite Sympathie.

Agota Lavoyer, Opferhilfe Solothurn

“Uns ist die Zustimmungslösung wahnsinnig wichtig, weil wir sagen, dass es einen Paradigmenwechsel braucht. Dass man anerkennt, dass jede sexuelle Handlung, gegen die sich eine Frau wehrt, eine gravierende Straftat ist. Das hören wir in der Opferhilfe von den Frauen.“

Gegen solche Anmache formiert sich Widerstand in der Schweiz. Besonders in Basel, und dort quer durch die Parteienlandschaft.

Auch im Elsass sind Frauen vor sexualisierten Sprüchen nicht gefeit, obwohl das in Frankreich inzwischen unter Strafe steht. Betroffene machen Übergriffe in sozialen Medien öffentlich, weil Frauen nachhaltig darunter leiden.

Tiphany, Catcalling Opfer, Straßburg

"Wir haben viele junge Frauen, aber auch ältere Frauen. Selbst Schwangere werden auf der Straße belästigt und schwer beleidigt. Es gibt auch Männer, die Frauen belästigen, indem sie ihnen auf der Straße folgen: Das ist traumatisch, es ist beängstigend.“

Mit aufgemalten Sprüchen an den jeweiligen Tatorten zeigen auch Frauen in Deutschland, dass derbe Belästigungen selbst an den sichersten Plätzen passieren. Weil Frauen sich in Deutschland bislang nicht juristisch gegen solche Verbalattacken wehren können, machen sie das sogenannte Catcalling mit Straßenaktionen und im Internet öffentlich.