Schweiz prüft neues Katastrophenwarnsystem

Die Schweiz plant ein neues Katastrophenwarnsystem per Handy. Dies ist eine Konsequenz nach der Flutkatastrophe im deutschen Ahrtal. Die neue Technik soll eine Ergänzung zur Alarmierung per Sirene, Radio und Fernsehen sein. Menschen starben, weil sie nicht rechtzeitig gewarnt wurden – auch die Schweiz hat nach dieser Erkenntnis aus der Katastrophe im Sommer ihre Warnsysteme überprüft und Lücken festgestellt. Auf einer Konferenz der Bevölkerungsschutzorganisationen hat die Schweizer Verteidigungsministerin Viola Amherd die Möglichkeit eines sogenannten "Cell Broadcasts" angekündigt. Das ist keine Warn-App wie bisher, die auf dem Handy erst geladen und aktiviert werden muss. Stattdessen bekommen die Besitzer von Mobilfunkgeräten in einem gefährdeten Gebiet automatisch und zentral gesteuert eine Kurznachricht auf ihr Handy. So könne man Millionen Menschen in einem Funksystem gleichzeitig erreichen, so die Idee. Die Einführung wird geprüft und werde noch eine Weile dauern, so die Verteidigungsministerin.