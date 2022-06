per Mail teilen

Im Europapark im Ortenaukreis sollen noch mehr Mitarbeiter auf die Einhaltung von Abständen und Maskenpflicht achten. Der Park reagiert damit auf Beschwerden in der vergangenen Woche. Wie ein Sprecher des Freizeitparks mitteilte, gingen etwa 100 Beschwerden per Mail ein. Besucher hatten sich über das Gedränge beschwert. Mit Blick auf den Infektionsschutz in der Corona-Pandemie sorgt der Freizeitpark deswegen für noch mehr speziell geschultes Personal.