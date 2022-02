per Mail teilen

Die Schweiz hebt ihre Corona-Schutzmaßnahmen weitgehend auf. Noch diese Woche sollen Zutrittsbeschränkungen für Ungeimpfte in Restaurants, Freizeit- und Kulturbetrieben oder bei Veranstaltungen fallen, wie die Regierung in Bern vor zwei Wochen angekündigt hat. Am Mittwoch wird entschieden, ob zusätzlich alle anderen Maßnahmen beendet werden sollen. Möglich ist aber, dass etwa im öffentlichen Verkehr vorerst weiter eine Maskenpflicht bestehen bleibt.