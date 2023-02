Schweiz gibt problematisches Wolfsrudel zum Abschuss frei

Im Schwarzwald wird mit Wolfsnachwuchs gerechnet. Im Schweizer Graubünden gibt es den bereits. Dort sorgt ein Rudel für so große Probleme, dass es zum Abschuss frei gegeben wurde.

Die Diskussion um mögliche Gefahren durch Wölfe hat in Südbaden und in der Schweiz erneut an Fahrt aufgenommen. Auslöser ist die Sichtung eines Wolfspaares in St. Blasien (Kreis Waldshut), was nach Angaben von Experten der Forstlichen Versuchsanstalt Freiburg auf die Gründung eines Rudels schließen lässt. In Graubünden in der Schweiz verursacht ein bekanntes Wolfsrudel seit geraumer Probleme. Nicht nur einzelne Tiere, sondern das gesamte Rudel soll deshalb abgeschossen werden.

Das "Beverin Rudel" in Graubünden in der Schweiz sorgt schon länger für Schlagzeilen und gilt als sehr besonders problematisch. Denn die Tiere sind auch den Menschen immer wieder zu nahe gekommen und haben auf der Jagd nach Rehen sogar den Schulweg von Kindern gekreuzt. Die Wölfe haben neben Schafen und Ziegen im letzten Sommer auch eine siebenjährige Mutterkuh gerissen. Eine zweite Kuh wurde schwer verletzt und musste eingeschläfert werden. Da auch der Abschuss des Leitwolfes und von zwei Jungwölfen die Situation nicht entspannt hat, will das Kantonsparlament jetzt das ganze Rudel abschießen lassen.

"Das Rudel macht nur Ärger. Auch die Jungtiere aus dem letzten Jahr. Es wäre besser, es zu eliminieren."

Auch Viehhaltern im Schwarzwald bereitet die Aussicht auf ein Wolfsrudel Kopfschmerzen. Bislang vertraut man hier auf Elektrozäune und Herdenschutzhunde. Nachdem Wölfe bereits zum zweiten Mal einen Herdenschutzhund getötet haben, wachsen die Ängste.