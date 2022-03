Schweiz führt Covid-Zertifikat ein - Reaktion noch verhalten

In der Schweiz beginnt die Pilotphase für das Covid-Zertifikat. Ab Juli sollen Geimpfte, negativ Getestete oder Genesene mit dem digitalen Zertifikat ausgestattet werden.

Feiern, Schulter an Schulter, ohne Maske: Bilder vom Public Viewing in Solothurn bei der letzten EM 2016, mit über 2000 Fans. Der gleiche Ort - wenige Tage vor der diesjährigen EM - und noch keine Spur von Fußball-Fieber.

Public Viewing trotz Corona-Zertifikat fraglich



Der Organisator fragt sich, wer bis dahin ein digitales Covid-Zertifikat hat. Und wie das überhaupt alles laufen soll. "Da müssen wir die Leute schon vorher rausziehen und alles kontrollieren", sagt Jumbo Monopoli, Public Viewing-Veranstalter in Solothurn. "Das bedeutet außerdem wieder mehr Personal, mehr Kosten.“ Deshalb ist noch unklar, ob das Public Viewing in Solothurn überhaupt stattfindet. Monopoli will das erst in ein paar Tagen entscheiden.



Wo genau sich die Schweizer mit dem Covid-Zertifikat ausweisen müssen, wird die Regierung Mitte Juli endgültig festlegen. Sicher wird es die Eintrittskarte für Großveranstaltungen sein. Aber es könnte auch bei kleineren Veranstaltungen oder auch in Bars verpflichtend werden.

Gastrobranche bleibt skeptisch

Kritik kommt deshalb aus der Gastrobranche. Auch Casimir Platzer, der Präsident von Gastrosuisse, hält sich damit nicht zurück: "Der Besuch von Bars und Restaurants ist ein Grundbedürfnis. Deshalb sind wir der Meinung, dass Gäste dort, wo sie im Sitzen etwas trinken oder essen, kein Covid-Zertifikat brauchen.“



Für die Reisebranche kommt das Covid-Zertifikat gerade noch rechtzeitig. Das Sommerferien-Geschäft sei nicht in Gefahr, so der Tenor. Wenn die technische Abwicklung klappt, geht es also schon bald zertifiziert an den Strand.