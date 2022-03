Oligarchen aus Russland sehr aktiv in der Schweiz

Sehr viele Geschäfte mit russischen Rohstoffen werden über die Schweiz abgewickelt. Was heißt das – jetzt, wo sich die Schweiz den europäischen Sanktionen angeschlossen hat?

Die Schweiz ist schon lange ein wichtiger Handelsplatz für Geschäfte mit russischen Rohstoffen und Stahl. Aber seitdem sich die Schweiz wegen des Krieges in der Ukraine den europäischen Sanktionen angeschlossen hat, läuft vieles anders. Besonders in den Fokus der Politik ist dabei jetzt auch Lugano geraten.

Was ist ein Oligarch? Als Oligarchen werden sehr wohlhabende und einflussreiche Personen bezeichnet. In anderen Ländern nennt man diese "Milliardärs-Clique" auch Wirtschaftsmagnat oder Tycoon. Russlands Oligarchen sind durch Rohstoffe wie Erdöl, Gas, Aluminium zu Macht und Geld gekommen. Sie üben Einfluss auf den Kreml aus und die Politik rund um Präsident Wladimir Putin. Bisher konnten sich Russlands Oligarchen darauf verlassen, dass sie und ihr Geld in Europas Metropolen willkommen sind. Nach Putins Angriff auf die Ukraine sind sie jedoch verstärkt in den Blick westlicher Regierungen geraten.

Lugano als Geschäftszentrum zweier Oligarchen

Lugano in der Schweiz ist einer der Hotspots für die Geschäfte russischer Oligarchen in Europa. Hier haben mehrere Firmen und Gesellschaften von zwei russischen, Putin-treuen Multimilliardären ihren Sitz: Viktor Rashnikov und Alexey Mordaschov verdienen ihr Geld vor allem im Stahl- und Rohstoffhandel. Wegen ihrer engen Nähe zu Putin sind sie von den europaweiten Sanktionen betroffen. Die Schweiz hat sich den Sanktionen inzwischen angeschlossen.

Schweizer Grüne: Rohstoffhandel stärker regulieren

Greta Gysin, Nationalrätin der Grüne in der Schweiz, erklärt: Die aktuelle Krise habe verdeutlicht, dass der Rohstoffhandel als Wirtschaftssektor in der Schweiz stark unterreguliert ist. Dabei sei seine wirtschaftliche Bedeutung in den letzten Jahren sehr stark gewachsen. "Mit jährlich 25 Milliarden ist er mittlerweile wichtiger als der gesamte Finanzsektor. Da muss also stärker reguliert werden."

Alexey Mordaschov ist Putin-treu und schon lange mit diversen Firmen in Lugano vertreten. SRF

Eine stärkere Regulierung könnte aber natürlich Folgen haben. Sie könnten dazu führen, dass die Russen ihre Stahl- und Rohstoffgeschäfte wegen der Sanktionen verlagern - weg aus Lugano, in Richtung London, Singapur oder Dubai.